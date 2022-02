Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei findet Drogen bei Ladendieb

Celle (ots)

Celle - Polizei findet Drogen bei Ladendieb Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Zöllnerstraße gerufen. Zwei junge Männer waren einem Detektiv aufgefallen, weil sie Kopfhörer aus der Auslage entnahmen und einsteckten. Als sie den Laden verließen wurden sie angesprochen, woraufhin einer der beiden die Flucht ergriff. Polizeibeamte fanden bei dem zweiten Täter, einem 20-Jährigen aus Lachendorf, während der Durchsuchung zusätzlich geringe Mengen Betäubungsmittel. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Identität des zweiten Täters muss noch ermittelt werden.

