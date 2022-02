Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ahnsbeck - Baucontainer aufgebrochen

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen Baucontainer aufgebrochen und zahlreiche Arbeitsmaschinen entwendet. Tatort war ein Baustellengelände an der Hauptstraße in Ahnsbeck. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Hinweise von Zeugen, die im Verlauf des vergangenen Wochenendes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich bei der Polizei in Lachendorf melden unter Telefon 05145/284210.

