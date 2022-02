Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/A. - Rentner beim Einkaufen bestohlen

Celle (ots)

Erneut ist ein Rentner während des Einkaufens im Supermarkt bestohlen worden. Unbekannte Täter hatten dem 85-Jährigen am Samstagmorgen beim Lidl in der Poststraße die Geldbörse aus der Tasche gezogen, in der sich mehrere hundert Euro befanden. Zudem fanden die Diebe im Portemonnaie die notierte PIN für die EC-Karte und nutzten sie im Anschluss für eine Abhebung in Höhe von 1500,- EUR. Die Polizei rät dringend um erhöhte Aufmerksamkeit beim Einkaufen! Geldbörsen sollten stets nah am Körper getragen werden. Die Geheimnummern von Geldkarten sollten niemals im Portemonnaie zu finden sein. Das Abhebelimit einer Geld-oder Kreditkarte sollte generell reduziert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell