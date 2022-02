Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Kaufhausdetektiv verfolgt rollstuhlfahrenden Ladendieb

Celle (ots)

Am Montagmittag (21.02.) beobachtete ein Detektiv einen verdächtigen Mann, der sich in einem Kaufhaus in der Bergstraße drei Flaschen Parfum einsteckte und ohne zu zahlen das Geschäft verließ. Der Detektiv verfolgte den Verdächtigen, der in einem Rollstuhl unterwegs war. Am Schlossplatz konnte er den Mann einholen und der hinzugerufenen Polizei übergeben. Die Ware im Wert von ca. 250,- EUR wurde dem Dieb abgenommen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus dem Landkreis Celle ein.

