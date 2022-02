Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Celle (ots)

Am Freitagnachmittag, 18.02.2022 kam es im Ortsteil Westercelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und Radfahrer. Wenige Meter hinter der Kreuzung zu der Hannoverschen Heerstraße befuhr ein 65-jähriger Radfahrer den rechten Radweg der Dasselsbrucher Straße in Richtung stadtauswärts. Dabei wollte der Radfahrer plötzlich die Fahrbahn zur anderen Straßenseite fahrend überqueren. Der 20 Jahre alte Fahrer eines nachfolgenden Pkw konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit dem Pkw frontal gegen den Radfahrer. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer über die Motorhaube des Pkw geschleudert und stürzte schließlich zu Boden. Durch den Unfall zog sich der noch ansprechbare Radfahrer Kopfverletzungen zu, die im Krankenhaus weiter behandelt werden mussten. Einen Fahrradhelm hatte der Radfahrer nicht getragen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 3500,- Euro. Ein Rettungs- und Notarztwagen mussten ebenfalls eingesetzt werden. /kol.

