Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Schaufensterscheibe eingeschlagen

Celle (ots)

Am frühen Freitagmorgen (18.02) hat ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe eines leerstehenden Geschäfts in der Bergstraße eingeschlagen. Ein Zeuge hatte gegen 05.50 Uhr das Splittern der Scheibe gehört und den mutmaßlichen Täter mit einem blauen Fahrrad in Richtung Poststraße weggehen sehen. Der Unbekannte war ca. 25 Jahre alt, mittelgroß und schlank. Er trug eine graue Wollmütze und hatte einen Rucksack dabei. Es wurde zwar nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

