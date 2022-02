Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Kollision mit Gegenverkehr

Celle (ots)

Am Mittwochabend (17.02., 21.23 Uhr) befuhr ein 38 Jahre alter Fahrzeugführer die Braunschweiger Heerstraße in Richtung Altencelle. In Höhe eines Autohauses wollte der Mann aus Wienhausen einen PKW überholen und wechselte die Fahrspur. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu weit auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Dessen 33-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in insgesamt fünfstelliger Höhe.

