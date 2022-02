Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Brand einer Scheune mit angebautem Fachwerkhaus +++ Brandursache unklar

Celle (ots)

Am Dienstagabend (15.02.) gegen 21.45 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Braunschweiger Heerstraße aus. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand eine Scheune auf dem betroffenen Grundstück in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf das direkt an die Scheune angrenzende Fachwerkhaus übergegriffen. Das komplette Anwesen ist derzeit unbewohnt, so dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen dort aufgehalten hatten. Die Scheune wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Bei dem Fachwerkhaus wurde der Dachstuhl massiv beschädigt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine vollständige Ausdehnung des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe. Die Ursache des Brandausbruchs ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

