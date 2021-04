Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fahrer nach Flucht in Bruchhausen-Vilsen gestellt - Taschendiebstähle im Landkreis

Tipps der Polizei - Durchsuchung in Bahrenbostel ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Auf Polizeibeamten zugefahren und geflüchtet

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer flüchtete gestern nach einem Geschwindigkeitsverstoß zunächst vor der Polizei, wurde aber gestellt und festgenommen. Gestern Mittag gegen 12.00 Uhr führten Polizeibeamte eine Geschwindigkeitsmessung vor einer Schule in Bruchhausen-Vilsen, Auf der Loge, durch. Als sie einen Pkw Seat mit 59 km /h (erlaubt sind 30 km/h) gemessen und ihn anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete. Hierbei fuhr er direkt auf den Polizeibeamten zu, der sich durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Nach kurzer Flucht konnte der 33-jährige Fahrer gestoppt und überwältigt werden. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiter ergab die Überprüfung das er keine Fahrerlaubnis besitzt. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu melden.

Landkreis - Taschendiebstähle

Am Dienstag und am Mittwoch wurden wiederholt Portemonnaies aus Handtaschen oder Jacken entwendet. In Barnstorf wurde einer älteren Frau am Berliner Platz das Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet. Dazu musste der Täter den Reißverschluss öffnen, was die Frau nicht bemerkte. Am Mittwoch schlugen die Täter in Bassum und in Syke zu. In beiden Fällen wurde das Portemonnaie aus der Handtasche oder Umhängetasche unbemerkt entwendet. Tipps der Polizei: Wichtig ist, dass man sich darüber im Klaren sein muss, jederzeit Opfer eines Taschendiebstahls werden zu können. Egal wo. Nicht nur beim Einkaufen, sondern auch beim Bummeln durch die Fußgängerzone, im Cafè, im und am Bahnhof oder sogar im Flughafenterminal. Die Liste kann da sicher endlos geführt werden. Fest steht, dass man jederzeit Opfer eines Taschendiebstahls werden kann. Dennoch kann durch ein paar Vorsichtsmaßnahmen das eventuelle Ausmaß eingeschränkt oder sogar verhindert werden. Wo gehe ich hin und was muss ich an der jeweiligen Örtlichkeit unbedingt dabeihaben. Das heißt, nur so viel Bargeld mitnehmen, wie zum Einkauf nötig ist. Auch sollten Zahlungskarten und Bargeld getrennt am Körper in unterschiedlichen Taschen aufbewahrt werden. Dies hat den Vorteil, dass im Falles eines Diebstahls nicht gleich alles entwendet worden ist. Die Handtasche niemals einfach achtlos 'allein' lassen. Gedränge, wie beispielsweise an der Wursttheke, sollten vermieden werden. Sollte die Zahlungskarte, wie etwa die EC-Karte, abhandengekommen sein, empfiehlt es sich, die Karte über die Sperr-Notruf-Nummer 116 116 so schnell wie möglich sperren zu lassen um (weiteren) Missbrauch zu vermeiden. Wichtig ist, dass derartige Diebstähle auch bei der Polizei angezeigt werden sollten.

Diese und noch weitere nützliche Tipps zum Thema, insbesondere kurze Videoclips, sind unter der Website www.polizei-beratung.de zu finden. Für nähere Informationen steht auch das Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz, Tel. 05441 / 971 107 oder 108, zur Verfügung.

Bahrenbostel - Durchsuchung

Im Rahmen einer Durchsuchung am gestrigen Tag wurden in Bahrenbostel, in der Wohnung eines 22-Jährigen, Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt. Aufgrund einer Zeugenaussage war der 22-Jährige ins Visier der Polizei, hinsichtlich des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln, geraten. Beim Betreten der Wohnung durch die Beamten wurde direkt intensiver Marihuana-Geruch wahrgenommen. Im Schlafzimmer des Beschuldigten konnte dann eine "Mini-Plantage" festgestellt werden, in der sich ein paar Marihuana-Pflanzen befunden haben. Insgesamt konnte die Polizei ca. 700-750 Gramm Amphetamin und ca. 170 Gramm Marihuana sicherstellen sowie eine größere Bargeldsumme. Der Beschuldigte äußert sich nicht zum Tatvorwurf. Er muss sich nun aufgrund von Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.

Bruchhausen-Vilsen - Randalierer unterwegs

In der Zeit von Dienstagabend, 18.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 8.00 Uhr, haben bisher noch unbekannte Täter versucht, in ein leer stehendes Geschäftsgebäude in der Bassumer Straße einzubrechen. Sie versuchten, vermutlich mit einem Küchenmesser, das in der Nähe gefunden wurde, gewaltsam eine Tür zu öffnen und hinterließen einen Sachschaden von ca. 1000 Euro. Da in dem Abschnitt z. Z. Bauarbeiten stattfinden und der Bereich momentan nur über die Bahnhofstraße zu erreichen ist, stehen wahrscheinlich auch die in unmittelbarer Nähe abgerissenen Hinweis-Schilder im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch. Wer dort etwas beobachten konnte, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250 zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Asendorf wollte am Mittwoch gegen 15.45 Uhr die Öerdinghauser Straße in Richtung Bettinghausen überqueren und hat einen vorfahrtsberechtigten BMW übersehen, der in Richtung Engeln unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem zwei der drei Insassen des BMW's leicht verletzt wurden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

