POL-CE: Celle - Stacheldraht über Fahrbahn gelegt

Unbekannte haben am Donnerstag, 10.02.2022, Teile eines Stacheldrahtzauns über die Fahrbahn der Trinkhorststraße in der Nähe des Friedhofs gelegt. Eine Verkehrsteilnehmerin ist anschließend über den Draht gefahren, so dass dieser sich unter dem PKW verfing und sie nicht weiterfahren konnte. Die Tatzeit dürfte gegen 16.30 Uhr bzw. kurz davor gewesen sein. Der Stacheldraht stammt offenbar von einem Zaun an einem nahegelegenen Feld. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05141/277-215.

