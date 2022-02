Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Leicht verletzt nach Missachtung der Vorfahrt

Celle (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein 25 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem VW die Mittelstraße in Richtung Westerceller Straße. Als er die Kreuzung in Richtung Wilhelm-Hasselmann-Straße überqueren wollte, übersah er einen von links kommenden PKW Ford und prallte mit dem Wagen zusammen. Der 59 Jahre alte Fordfahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell