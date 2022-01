Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Ein Mann lief am Montag in Eislingen von einem Unfall weg.

Ulm (ots)

Kurz vor 22 Uhr parkte ein 36-Jähriger seinen VW Touran wohl rückwärts in der Bahnhofstraße ein. Dabei soll er mit der Anhängerkupplung die Front eines geparkten VW Tiguan beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, ging der Verursacher zu Fuß davon, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Als diese vor Ort Spuren sicherte und die Ermittlungen aufnahm, kam der Mann hinzu. Auf den 36-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. Den Sachschaden am Tiguan schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen wird, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

