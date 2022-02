Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - 13-Jähriger auf unbeleuchtetem Fahrrad angefahren und leicht verletzt

Celle (ots)

Ein 13 Jahre alter Radfahrer ist am Mittwochabend von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Der Junge war auf dem Rad-/Gehweg auf der Hannoverschen Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und fuhr bei grüner Ampel auf die Fahrbahn in den Kreuzungsbereich Jägerstraße/77er-Straße. Aus gleicher Richtung näherte sich ein PKW, dessen 54 Jahre alter Fahrer nach links in die Jägerstraße abbiegen wollte. Hierbei stieß der Wagen gegen den Radfahrer, der zu Fall kam. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen dürfte das Licht am Fahrrad nicht intakt gewesen sein. Zum Glück erlitt der Junge nur leichte Verletzungen.

