Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch gestellt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 08.08.2021, gegen um 22:45 Uhr, meldeten sich gleichzeitig zwei Zeugen bei der Polizeiwache Ahlen. Beide hatten zwei Personen beobachtet, die mit einem Trennschleifer (Flex) an einem Lager eines Imbisses hantierten. Dieser Imbiss befindet sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Beckumer Straße in Ahlen. Die eingesetzten Polizisten trafen dort auf zwei Tatverdächtige, die sie vorläufig festnahmen. Der Trennschleifer wurde in der Nähe, versteckt in einem abgestellten Miet-Anhänger, aufgefunden und einer der beiden Männer hatte Brandlöcher in seiner Hose. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-Jährigen, der erst seit kurzer Zeit in Ahlen wohnt und einen 24-jährigen Wuppertaler. Die beiden, die der Polizei bereits einschlägig bekannt sind, sind im weiteren Ermittlungsverfahren an festen Wohnanschriften erreichbar. Sie wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Bei dem Wuppertaler wurden Betäubungsmittel aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Auch dafür wird er sich strafrechtlich zu verantworten haben.

