Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Brand

Kippenheim (ots)

Ein ausgebrochenes Feuer in einer Firma in der Straße "Kenerfeld" rief am Mittwochnachmittag um 17:30 Uhr Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst sowie des Polizeipostens Ettenheim auf den Plan. Nach ersten Ermittlungen sollen durch ein heiß gelaufenes Kugellager einer Heizanlage für Wasserdampf Holzspäne in Brand gesetzt worden sein. Infolgedessen fing das Dach des Gebäudes Feuer. Die Kräfte der Feuerwehren Kippenheim, Schmieheim und Lahr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

/ph

