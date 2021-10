Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - 83-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Unna (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Unna ist am Donnerstagnachmittag (28.10.2021) ein 83-Jähriger schwer verletzt worden.

Ein 64-jähriger Unnaer beabsichtigte gegen 16.10 Uhr mit seinem Pkw von der Höingstraße nach Osten in den Uelzener Weg einzubiegen. Zu der Zeit befand sich der 83-jährige Fröndenberger zu Fuß in Höhe des Einmündungsbereichs des Uelzener Wegs am rechten Fahrbahnrand. Als er die Fahrbahn überqueren wollte, übersah er das Auto des 64-Jährigen - es kam zur Kollision. Der 83-Jährige wird von dem Wagen erfasst und schlägt anschließend vor dem Fahrzeug auf dem Asphalt auf. Der Senior wird hierbei schwer verletzt. Zeugen leisteten ihm Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

