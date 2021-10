Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Selm (ots)

Wie bereits polizeilich berichtet, hat die Polizei seit Donnerstagmorgen (28.10.2021) nach einer vermissten 40-Jährigen aus Selm gesucht. Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Coesfeld haben die Frau am frühen Abend in Nordkirchen angetroffen. Da sie medizinische Versorgung benötigte, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Suchmaßnahmen wurden eingestellt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht mehr zu verwenden und aus dem System zu löschen.

