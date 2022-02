Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Wildunfall

Baden-Baden, Ebersteinburg (ots)

Zu einem Unfall mit einer Wildschweinrotte kam es am Mittwochabend auf der L79a in Höhe von Ebersteinburg. Der 72-jährige Fahrer eines Suzuki sowie der 58 Jahre alte Lenker eines BMW befuhren die Strecke in Richtung Selbach, als die Tiere gegen 19 Uhr die Fahrbahn querten und hierbei zwei der Wildschweine von den Fahrzeugen erfasst wurden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils circa 5.000 Euro.

