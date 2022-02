Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Versuchter Raub

Offenburg (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei haben nach einem Vorfall am Dienstagabend in der Englerstraße Ermittlungen wegen eines versuchten Raubes eingeleitet. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 24-Jähriger im Vorraum eines dortigen Supermarktens von einem 40 Jahre alten Mann angegriffen worden sein, um ihm dessen Pfandflaschen zu entreißen. Der Angreifer soll das Opfer kurz vor 20:30 Uhr an einem dortigen Pfandautomaten zunächst nach zwei Euro gefragt und anschließend zur Herausgabe der Pfandflaschen aufgefordert haben. Nachdem der 24-jährige beides verneinte, soll er von dem 40-Jährigen mit Faustschlägen traktiert worden sein. Der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Verdächtige konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden.

