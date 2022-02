Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach - Zwei Männer verletzt

Mühlenbach (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17 Uhr in Mühlenbach, im Wald oberhalb "Eichhalde", zu einem Arbeitsunfall bei Holzrückearbeiten. Hierbei wurden zwei Männer im Alter von 40 und 72 Jahren so verletzt, dass sie zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden mussten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Stahlseil aus bislang nicht geklärter Ursache gerissen. Zur Bergung der Verletzten waren die Feuerwehren aus Mühlenbach und Haslach sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

