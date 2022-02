Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Mit Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Haslach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch wurde eine 47-jährige Autofahrerin aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise gegen 23 Uhr einer Polizeikontrolle unterzogen. Im Gespräch mit der Frau wurde schnell klar, dass die Autofahrerin unter der Beeinflussung von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Test zeigte an, dass die Frau mit über zwei Promille unterwegs war. Das Fahrzeug blieb daraufhin in der Schleifmattstraße stehen und die Frau, die zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, musste zur Blutentnahme. Eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt ohne gültige Fahrerlaubnis wird die Folge der nächtlichen Ausfahrt sein.

/ks

