Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim/Oberschopfheim - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Friesenheim/Oberschopfheim (ots)

Ein 69 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat am Dienstag nach einem Zusammenstoß mit einer Peugeot-Fahrerin schwere Verletzungen erlitten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte die 18-jährige Autofahrerin um 16:20 Uhr die Kreuzung der beiden Straßen "Am Mittelbach/Niederschopfheimer Straße" in Richtung Diersburg überqueren, als der aus Richtung Niederschopfheim herannahende Pedelec-Fahrer die Vorfahrt missachtete und es in der Folge zur Kollision kam. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 69-Jährige mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum verbracht, während die Heranwachsende sich selbständig in ärztliche Behandlung begab. Der Sachschaden am Pedelec beträgt circa 1.000 Euro und am Peugeot rund 4.000 Euro.

