POL-OG: Kuppenheim - Zigarettenautomaten gesprengt, Polizei bitte um Hinweise

Unbekannte haben am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch versucht, gleich zwei Zigarettenautomaten zu sprengen, um an den Inhalt der Automaten zu gelangen. In der Lochackerstraße wurde ein Mann bei seiner Tatausführung gegen 18:45 Uhr von einem Zeugen gestört und konnte unerkannt entkommen. Zurück blieben ein teilweise zerstörter Zigarettenautomat sowie ein Sachschaden im mutmaßlich vierstelligen Bereich. Etwa sechs Stunden später war ein Zigarettenautomat in der Eichetstraße das Ziel einer versuchten Sprengung. Der Automat hielt allerdings dem gewaltsamen Einwirken stand, sodass weder Zigaretten noch Bargeld erbeutet werden konnten. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

