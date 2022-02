Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen - Versuchter Einbruch, Hinweise erbeten

Elchesheim-Illingen (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher versuchte in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag 4.30 Uhr in eine Bäckereilfiliale in der Schulstraße zu gelangen. Durch einen Zeugen konnte gegen 2 Uhr ein Geräusch wahrgenommen, beim Nachschauen aber zunächst nichts Verdächtiges festgestellt werden. Später konnten an der Tür der Filiale schließlich Aufbruchspuren erkannt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07245 91271-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell