Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Bei Unfall verletzt

Appenweier (ots)

An der Auffahrt auf die B 28 ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Transporters übersah beim Linksabbiegen von der B3 auf die B28 einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 56-jährige Rennradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung kümmerte sich an der Unfallstelle um die Versorgung des Verletzten. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

