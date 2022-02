Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrzeug in Brand

Rastatt (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich aus noch ungeklärter Ursache ein Fahrzeugbrand. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 55-jährige Nissan-Fahrer bereits auf der A5 verschmorten Geruch im Fahrzeug wahrgenommen haben. Er lenkte seinen Wagen von der Autobahn in einer Parkbucht in der Straße "Untere Wiesen". Nach dem Öffnen der Motorhaube konnte er bereits Flammen feststellen. Ein eingesetzter Feuerlöscher zeigte keine Wirkung. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt konnte den Brand schließlich löschen. Der Mittfünfziger blieb unverletzt, während am Auto ein Totalschaden entstanden sein dürfte. Nachdem das Auto abgeschleppt war, musste noch die Fahrbahn gereinigt werden.

