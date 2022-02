Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Junge vermisst, Hinweise erbeten - Nachtragsmeldung

Baden-Baden, Haueneberstein (ots)

Der 11-Jährige konnte noch am Montagabend von Passanten in Karlsruhe erkannt und von verständigten Beamten des örtlichen Polizeireviers aufgegriffen werden. Der Junge befindet sich wieder in der Obhut seiner Eltern.

/wo

Pressemitteilung vom 08.02.2022, 16:31 Uhr

Baden-Baden, Haueneberstein - Junge vermisst, Hinweise erbeten

Seit Dienstagmorgen wird der 11-jährige Alexandr B. aus Baden-Baden vermisst. Der Junge verließ heute Morgen gegen 7 Uhr die elterliche Wohnung in Haueneberstein, um zur Schule zu gehen. Dort kam er allerdings nicht an. Aktuelle Hinwendungsorte sind derzeit nicht bekannt. Alexandr ist circa 150 Zentimeter groß, schlank und hat hellbraune, mittellange Haare. Zuletzt war er mit einer dunkelblauen Jacke mit grünen Akzenten sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Ferner führte er einen schwarz/grünen Rucksack/Schulranzen mit sich. Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen nehmen die Beamten des Kriminaldauerdiensts unter der Rufnummer: 0781 21-2820 entgegen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell