Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Kinder bedrängt

Lahr (ots)

Nach einem Vorfall am 02.02.2022 in der Mühlfeldstraße ermittelt die Kriminalpolizei Offenburg. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen seien zwei 9- und 11-jährige Mädchen zu Fuß zu einem dortigen Wohnhaus gelaufen, um ein Tier anzuschauen. Hierbei habe sich eine männliche Person offenbar entblößt und die Kinder gefragt, ob sie sein Geschlechtsteil anzufassen wollen. Die Mädchen haben sich nicht darauf eingelassen und die Örtlichkeit verlassen. Konkrete Hinweise, die aus Ermittlungen und Aussagen von Zeugen herrühren, werden derzeit verifiziert.

Die Polizei gibt folgende Verhaltensratschläge:

- Nach Möglichkeit sollte Ihr Kind in Gruppen mit anderen Kindern zur Schule gehen und sich zum Beispiel auf Spielplätzen aufhalten. - Legen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind fest, wer es von der Schule oder vom Kindergarten abholen darf und mit wem es mitgehen darf. - Kinder sollen üben, Abstand zu Fahrzeugen zu halten, wenn sie zum Beispiel nach dem Weg gefragt werden. Sie sollen nicht nah an ein Fahrzeug herantreten. - Halten Sie Ihr Kind zur Pünktlichkeit an. Treffen Sie Absprachen! Halten Sie selbst ebenfalls getroffene Absprachen ein, denn das Kind lernt "am Modell"! - Üben Sie mit Ihrem Kind in kleinen Rollenspielen, wie es sich verhalten kann. Es sind "Was-tue-ich-wenn"-Spiele. Es soll weglaufen, andere Erwachsene ansprechen, um Hilfe bitten oder auch laut um Hilfe schreien. - Nehmen Sie sich Zeit, mit Ihrem Kind über seinen Tagesablauf, über seine Sorgen und Nöte zu sprechen. Täter bereiten ihre Taten oftmals vor und eine kleine Beobachtung Ihres Kindes oder ein "komisches" Gefühl könnten wichtig sein, um Vorbereitungen zu erkennen und Weiteres abzuwehren. Kinder müssen lernen, ihren Gefühlen vertrauen zu können. - Ihr Kind sollte den Polizeiruf 110 kennen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell