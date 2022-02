Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Gernsbach - Alleinbeteiligter Unfall

Gaggenau (ots)

Ein alleinbeteiligter Unfall am Montagmorgen endete mit einer Sperrung der Fahrbahn. Ein Seat-Fahrer befuhr kurz vor 09:00 Uhr die K3703 aus Lautenbach kommend in Richtung Scheuern, bis er mutmaßlich aufgrund von Nässe nach links von der Fahrbahn abkam und den dortigen Hang hinab fuhr. Der 42-Jährige zog sich hierbei bis auf leichte Kopfschmerzen nach dem Unfall keine weiteren Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Die Fahrbahn konnte nach der Bergung des verunfallten Pkw wieder freigegeben werden.

