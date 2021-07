Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer bei Unfall in Baunatal schwer verletzt

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Am gestrigen Dienstagabend ereignete sich auf der Altenritter Straße in Baunatal ein Unfall zwischen einem Motorrad, einem Bus und einem Pkw, bei dem der Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den 46-Jährigen aus Kassel anschließend in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Verletzungen des Mannes nicht lebensgefährlich sein. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 19:45 Uhr in Höhe der Altenritter Straße 37. Der Kradfahrer war dort von Altenbauna kommend in Richtung Wilhelmshöher Straße unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der 46-Jährige den vor ihm fahrenden Bus überholen. Hierbei kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit dem Bus und geriet ins Schleudern. Anschließend stürzte der Motorradfahrer zu Boden und stieß hierbei gegen einen Seat, der neben dem Bus auf dem Linksabbiegerfahrstreifen fuhr. Der 47-jährige Busfahrer aus Kassel, die Fahrgäste und der 53-jährige Mann aus Baunatal am Steuer des Seat blieben unverletzt. Den Schaden an dem Krad, das von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, beziffern die eingesetzten Beamten auf rund 1.000 Euro. Während an dem Bus kein Schaden erkennbar war, entstanden an dem Pkw Schäden in Höhe von etwa 500 Euro. Ulrike Schaake Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

