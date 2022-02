Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unfall beim Wenden verursacht

Rastatt (ots)

Ein Wendemanöver führte am Montagvormittag auf der Rauentaler Straße zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Eine Ford-Lenkerin war zunächst auf der Rauentaler Straße in Richtung Franzbrücke unterwegs, als sie auf Höhe einer Bushaltestelle ihr Fahrzeug wenden wollte. Hierzu habe die 53-Jährige ihr Fahrzeug abgebremst und mit dem Wendevorgang begonnen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich von hinten der 61-jährige Fahrer eines Renault, welcher nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den Ford auffuhr. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell