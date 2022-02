Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Erfolgreiche Fahndung

Kappelrodeck (ots)

Eine vermisste Frau konnte am Montagmittag im Rahmen einer Fahndung durch die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch mit Unterstützung des Polizeihubschraubers schnell aufgefunden werden. Die 54-Jährige Frau soll sich zuvor in Nacht von Sonntag auf Montag noch in ihrer eigenen Wohnung befunden haben. Gegen 11:30 Uhr wurde sie dann durch ihren Sohn gegenüber den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch als vermisst gemeldet. Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Suche nach ihr eingeleitet. Nachdem diese zunächst kein Erfolg zeigte, konnte der angeforderte Polizeihubschrauber die Frau um circa 13:00 Uhr aus der Luft im Bereich des "Kutzenstein" entdecken. Sie wurde durch einen Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht.

