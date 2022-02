Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Kehl (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW kam es am Montagabend in der Graudenzer Straße. Gegen 21:15 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem VW-Passat in nördliche Richtung unterwegs als er aus bislang nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Ein ordnungsgemäß entgegenkommender VW-Tiguan konnte offensichtlich nicht mehr ausweichen, sodass es zu einer Frontalkollision kam. Die beiden 27- und 48-jährigen Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber brachten die beiden Verunfallten in verschiedene Kliniken. Der Schaden an den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf ungefähr 30.000 Euro belaufen. Neben den Polizeikräften waren auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

/pi

