Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Exhibitionistische Handlungen in Hamburger S-Bahn-

Hamburg (ots)

Laut Zeugenaussagen manipulierte ein Fahrgast (m.36) am 30.10.2021 gegen 14.10 Uhr in einer fahrenden S-Bahn der Linie S 1 zwischen den Stationen Wedel und Blankenese an seinem Geschlechtsteil. Der Tatverdächtige soll seine Hand in die Hose gesteckt haben und dann offensichtlich die unsittlichen Handlungen an sich vorgenommen haben. Alarmierte Streifen der Bundes- und Landespolizei erreichten umgehend den S-Bahnhaltepunkt Blankenese. Der Beschuldigte wurde vor Ort angetroffen und zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof verbracht. "Der türkische Staatsangehörige wurde erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein Strafverfahren (Verdacht auf Erregung eines öffentlichen Ärgernisses) wurde eingeleitet."

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell