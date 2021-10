Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 1,88 Promille: Per Haftbefehl gesuchter Mann hält sich unerlaubt an den S-Bahngleisen auf- Festnahme durch Bundespolizei an Hamburger S-Bahnstation-

Hamburg (ots)

Am 30.10.2021 gegen 04.55 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.36) im S-Bahnhaltepunkt Elbgaustraße fest. Zuvor entdeckten DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter den offensichtlich alkoholisierten Mann hinter dem abgesperrten Bereich am S-Bahnsteig an den S-Bahngleisen. Die DB-Mitarbeiter verbrachten den Mann aus dem Gefahrenbereich auf den Bahnsteig.

Angeforderte Bundespolizisten überprüften anschließend die Personalien; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme. "Seit Mitte Oktober wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht. Der algerische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen." Ein im Bundespolizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Die Gewahrsamsfähigkeit wurde im weiteren Verlauf von einem angeforderten Arzt festgestellt. Gegen den Gesuchten wurde ein entsprechendes OWI-Verfahren eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt.

RC

