Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Harburg: DB-Mitarbeiter massiv am Bahnsteig bedroht

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei belästigten zwei alkoholisierte Männer (m.36, m.31) am 26.10.2021 gegen 17.45 Uhr Reisende am S-Bahnsteig im Bahnhof Harburg in aggressiver Form. Informierte Mitarbeiter der DB-Sicherheit sprachen die Männer auf ihr Fehlverhalten und auch auf den fehlenden Mund-Nasen-Schutz an. Das Duo quittierte dieses mit übelsten lautstarken Beleidigungen gegen die DB-Mitarbeiter. Im weiteren Verlauf wurden die DB-Mitarbeiter auch massiv bedroht. So sollen die Beschuldigten u.a. folgende Drohungen geäußert haben: "Ich schieße dir in den Kopf; ich lösche deine Familie aus".

Alarmierte Bundespolizisten verbrachten die äußerst aggressiven Männer zum Bundespolizeirevier im Bahnhof. Bei einem Beschuldigten (m.31) wurde bei der Durchsuchung der Bekleidung eine rauschgiftverdächtige Substanz aufgefunden und sichergestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Bei dem 36-Jährigen war kein Alkoholtest möglich.

Gegen die deutschen Staatsangehörigen wurden entsprechende Strafverfahren (Bedrohung, Verstoß BTMG) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen mussten die Beschuldigten wieder entlassen werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell