Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburger S-Bahn großflächig besprüht-Tatverdächtige gestellt- 16 Farbsprühdosen sichergestellt-

Hamburg (ots)

Am 28.10.2021 gegen 00.10 Uhr beobachtete ein DB-Sicherheitsdienstmitarbeiter zwei Männer, die in der Abstellgruppe am S-Bahnhof Stellingen einen S-Bahnwagen großflächig (ca. 19,5 qm) in Graffitiart besprühten. Mit Unterstützung weiterer DBS-Mitarbeiter konnte das Duo (m.22,31) vor Ort gestellt und bis zum Eintreffen alarmierter Bundespolizisten festgehalten werden.

Bundespolizisten überprüften die Personalien der Tatverdächtigen und leiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die Beschuldigten ein. Die deutschen Staatsangehörigen mussten nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen werden.

Bundespolizisten stellten insgesamt 16 Farbsprühdosen und umfangreiche Sprayer-Utensilien sicher. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell