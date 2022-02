Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - In die Leitplanke gerutscht

Gaggenau (ots)

Während einer Einsatzfahrt ist am späten Sonntagabend ein Streifenwagen des Polizeireviers Gaggenau bei einsetzendem Graupelschauer von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer des Dienstfahrzeugs geriet kurz vor Mitternacht in einer langgezogenen Linkskurve zwischen Amalienberg und Gaggenau-Mitte alleinbeteiligt ins Schleudern und rutschte bei dem Versuch gegenzulenken, in eine dortige Leitplanke. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich 10.000 Euro bewegen. Verletzt wurde niemand.

