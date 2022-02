Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Jugendzentrum

Lahr (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnten am Sonntag gegen zwei Einbrecher an einem Jugendzentrum am Rathausplatz vorläufig festgenommen werden. Die jungen Männer waren gegen 02:10 Uhr durch Einschlagen eines Fensters des Bauwagens offenbar ins Innere gelangt. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Lahr befanden sich Beide noch im Innenraum, flüchteten dann allerdings. Nach einer kurzen Verfolgung konnten sie von den Polizeibeamten festgenommen werden. Einer der beiden jungen Männer führte ein Messer mit sich. Die 15- & 21-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige.

/lg

