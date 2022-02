Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Biberach (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde einem 30-Jährigen am Montagabend zum Verhängnis. Der BMW-Lenker wurde gegen 17:30 Uhr in der Hauptstraße von einer Streife des Polizeireviers Haslach angehalten, da er ohne angelegten Sicherheitsgurt sein Fahrzeug führte. Während der Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch bei ihm feststellen. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 0,7 Promille an. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt. Den BMW-Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

