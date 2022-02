Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Weisenbach - Schaf aus Zaun befreit

Gaggenau (ots)

Ein in Not geratenes Schaf führte Montagnacht zu einem Polizeieinsatz in Weisenbach. Das Tier hatte sich gegen circa 23:00 Uhr in dem Elektrozaun seiner Weide verfangen und konnte sich selbstständig nicht mehr aus der misslichen Lage befreien. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau eilten dem Tier zu Hilfe und verständigten den Tierhalter. Das Schaf blieb hierbei unverletzt und konnte nach dem Vorfall wieder glücklich seiner Herde übergeben werden.

