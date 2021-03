Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer (19) erleidet bei Verkehrsunfall schwere Verletzungen

Kreis Minden-Lübbecke, Petershagen (ots)

Am Sonntag, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit einem Motorrad in Petershagen die Kreisstraße, von der B 61 kommend, in Richtung Ovenstädt.

Im Bereich der Kurven, in Höhe der Pottmühle, kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Schild. Sein zufällig hinter ihm fahrender Bruder leistete Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen. Der eingesetzte Rettungswagen brachte den insbesondere im Gesicht verletzten Kradfahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, anschließend in ein Krankenhaus.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für eine Stunde gesperrt.

