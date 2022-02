Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Strafgefangener wieder gefasst

Lahr (ots)

Ein 36-jähriger Strafgefangener der JVA Freiburg nutzte seinen Freigang am Montag offenbar aus. Dieser war nicht wie vereinbart um 18:45 Uhr in die JVA Freiburg zurückgekehrt. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Mittdreißiger ein, dessen Resthaftstrafe noch 1,5 Jahre beträgt. Durch einen Hinweis aus seinem näheren Umfeld konnte der Aufenthaltsort des Gesuchten ausfindig gemacht werden. Er konnte gegen Mitternacht in einer Wohnung in Lahr angetroffen und danach durch die Beamten des Polizeireviers Lahr an die JVA Freiburg übergeben werden.

/bk

