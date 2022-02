Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Beifahrerin verletzt

Baden-Baden (ots)

Zu einem Unfall mit einer leichtverletzten 57-jährigen Beifahrerin eines Autos kam es am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr. Ein 61-Jähriger LKW-Fahrer befuhr aus Richtung Iffezheim kommend die Richard-Haniel-Straße und bog nach links auf den Auffahrtsast zur L67 ab. Hierbei übersah er mutmaßlich den bevorrechtigten und von links in Richtung B3 fahrenden 57-Jährigen in seinem Citroen. Es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. /ag

