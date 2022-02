Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versammlung in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Eine angemeldete Versammlung in Zusammenhang mit der Kritik an den Corona-Maßnahmen fand am Montagabend, 7. Februar, in Hamm-Mitte statt.

Einsatzkräfte der Polizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes begleiteten den Aufzug, an dem sich in der Spitze etwa 35 Personen beteiligten.

Die Teilnehmer bewegten sich ab 19 Uhr vom Theodor-Heuss-Platz über Gehwege durch die östliche Innenstadt.

Auf dem Aufzugsweg wurden gegen 19.20 Uhr Versammlungsteilnehmer aus der oberen Etage eines Hauses mit einer ungefährlichen Flüssigkeit übergossen. Die Polizei leitete hierzu ein Strafverfahren ein.

In Höhe der Agnesstraße konnten polizeiliche Aufklärungskräfte gegen 19.40 Uhr neun Personen feststellen, die sich im weiteren Verlauf als Sympathisanten der Versammlung herausstellten.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da ein Teilnehmer nicht die erforderliche Maske trug.

Die Versammlung wurde um 20.30 Uhr am Theodor-Heuss-Platz beendet.(hei)

