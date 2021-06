Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Gestürzt und verletzt

Steinmauern (ots)

An Bord eines Rettungswagens und mit einer Fahrt in ein Klinikum endete am Montagabend die Skateboard-Fahrt einer 14-Jährigen. Die Jugendliche war gegen 20 Uhr zusammen mit Freunden auf einem Feldweg in Richtung Sonnenhof unterwegs, als sie ohne fremdes Zutun wegen eines Schlagloches stürzte und mit dem Kopf auf den Asphalt prallte.

