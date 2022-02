Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf Kreuzung

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person kam es am 07. Februar, gegen 12.20 Uhr auf der Kreuzung Alleestraße / Ahornallee.

Ein 61 jähriger Fahrer eines VW Polo befuhr die Alleestraße in Fahrtrichtung Osten.

Er überfuhr den Kreuzungsbereich in stieß mit einem in Gegenrichtung auf der Ahornallee an der Ampel wartenden VW Touran zusammen, der von einer 37 jährigen Frau geführt wurde.

Der Polo Fahrer wurde mittels Rettungswagen in ein naheliegendes Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. (av)

