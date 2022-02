Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schüsse aus Schreckschusspistole in der Fußgängerzone

Hamm-Mitte (ots)

Eine zivile Polizeistreife wurde am Sonntagmorgen 06. Februar, gegen ein Uhr, auf eine dreiköpfige Personengruppe in der Fußgängerzone in der Bahnhofstraße aufmerksam, da einer von ihnen mit einer Pistole mehrfach in die Luft schoss.

Während der anschließenden Personenkontrolle kam es zu Widerstandshandlungen seitens eines 26 jährigen Mannes. Er war aggressiv und widersetzte sich den Anweisungen der Beamten.

Er wurde dem Polizeigewahrsam Hamm zugeführt. Die bei ihm aufgefundene Schreckschusspistole, mitsamt Magazin und Munition, wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. (av)

