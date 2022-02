Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Hamm-Caldenhof (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, gegen 12.20 Uhr, wurden auf der Birkenallee vier Menschen leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden in Höhe von etwa 50000 Euro. Ein 33-Jähriger Mann befuhr mit einem VW Passat die Birkenallee in Fahrtrichtung Westen und beabsichtigte nach links auf den Caldenhofer Weg abzubiegen. Im Fahrzeug befand sich auch eine 31-jährige Beifahrerin. Zur gleichen Zeit befuhr ein 46-jähriger Hammer Taxifahrer mit einem VW Passat die Ahornallee in Fahrtrichtung Osten. Im Fahrzeug befand sich auch sein 75-jähriger Fahrgast. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Zwei Rettungsfahrzeuge der Hammer Feuerwehr befanden sich diesbezüglich ebenfalls im Einsatz. Der Kreuzungsbereich mussten teilweise gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen bis etwa 14 Uhr. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Die schwer beschädigten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ag)

