Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 13.12.2021:

Peine (ots)

Verkehrsunfall durch Unachtsamkeit

Wohl aus Unachtsamkeit verursachte eine 27-jährige Autofahrerin am Abend des 12.12. einen Schaden an einem geparkten Auto und auch an ihrem eigenen. Die Frau parkte ihren Wagen in der "Köchinger Straße" in Vechelde und sicherte den Wagen nicht durch die Handbremse. In der Folge rollte der Wagen los und stieß mit einem anderen geparkten PKW zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell